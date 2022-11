Milinkovic-Savic sempre più vicino alla Juventus

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lasi avvicina ancora di più a. Mateja Kezman, agente del centrocampista attualmente in forzaLazio, e il club bianconero hanno trovato, dopo diversi incontri, un accordo totale per luglio sulla base di un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Come riportato da Alfredo Pedullà, ora tutto torna a dipendere solo dal club di Claudio Lotito che però, più passa il tempo, più perde potere visto che il contratto che legaLazio scadrà il 30 giugno 2024. Di fatto patron Lotito non ha mai ritenuto un capitolo chiuso la cessione del 27enne, chiedendo daquei famosi 100 milioni di euro che nessun club ha mai voluto sborsare. Una cifra, questa, che per certi versi, indirettamente, ...

