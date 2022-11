Milinkovic fa per tre | ecco il piano della Juventus per arrivare al serbo

Un, due, tre:- Savic. Questione di ruoli, che può ricoprire in campo il serbo, ma anche di incastri di mercato.tutti questi motivi, seppur il puzzle estivo sia da costruire, la Juventus continua a ...... grazie a una rosa che schiera in campo giocatori del calibro di Vlahovic,Savic e Tadic. Attiva ora il tuo abbonamento!te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta ...Un, due, tre: Milinkovic-Savic. Questione di ruoli, che può ricoprire in campo il serbo, ma anche di incastri di mercato. Per tutti questi motivi, seppur il puzzle estivo sia da costruire, la Juventus ...Il giornalista Niccolò Ceccarini si è espresso sul mercato del Juventus, parlando di Milinkovic-Savic ma non solo ...