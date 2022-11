Milan su Sportiello | la verità sulla clausola

Ilinizia ad accelerare sul mercato e, in vista della prossima stagione, punta ad assicurarsi un ... i rossoneri stanno puntando su Marco, estremo difensore dell'Atalanta in scadenza, ...PISTA CALDA A PARAMETRO ZERO: IL PUNTO Stessa sorte dovrebbe toccare, con ogni probabilità, al giocatore dell'Atalanta. Come riportato da Sky Sport , ilè da diversi giorni al ...Il Milan ha iniziato a sondare con attenzione il profilo di Sportiello in vista della prossima stagione, in scadenza nel 2023."Sportiello vice Maignan: c'è il sì di Pioli che lo ha già allenato": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il Milan, in vista della ...