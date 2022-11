Migranti sfruttati senza né luce né cibo | arrivano gli ispettori nelle cooperative di Sezze e Latina

Dire

Perquisizioni a Fermo nei locali aziendali e nelle abitazioni degli indagati in un procedimento per caporalato che vedrebbe oltre 50 dipendenti, quasi tutti richiedenti asilo, gravementeda ...... fondata dai Gesuiti indonesiani, si occupa dei lavoratorie delle vittime della tratta di ... Siamo presenti accanto ai più vulnerabili e. Cerchiamo di essere una comunità che ... Qatar 2022, i migranti sfruttati nei cantieri in una mostra fotografica a Roma Migranti sfruttati, senza né luce né cibo. Decisamente precarie le condizioni in cui erano costretti a vivere i migranti che arrivavano nelle cooperative del Sud Pontino, a Sezze e a Latina, gstite da ...Perquisizioni a Fermo nei locali aziendali e nelle abitazioni degli indagati in un procedimento per caporalato che vedrebbe oltre 50 dipendenti, quasi tutti richiedenti asilo, gravemente sfruttati da ...