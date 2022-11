Migranti | Minniti | ' un piano Ue per l' Africa | così si governano flussi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Un progetto da 100 miliardi non si farà mai. Uno Stato da solo non ce la fa a recuperare l'iniziativa politica nel Nordperché ci sono player come Cina, Russia e Turchia. Ma il futuro dell'Europa passa dall', non è più il tempo di politiche emergenziali. E' necessario uneuropeo per l'che sia, fin dal titolo, ambizioso. Si potrebbe chiamare 'Per la stabilizzazione politica, il sostegno economico, la prosperità sociale'". Lo ha detto Marco, spiegando a Repubblica il proprio progetto per l', a partire dall'Europa che "mette sul tavolo, subito e per iniziare, 3 miliardi di euro, cioè la metà di quanto abbiamo dato alla Turchia. Serve un segnale forte per riprendere l'iniziativa politica in quell'area per noi cruciale". ...