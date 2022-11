Migranti | dal 2014 morti in 50mila per entrare in Europa | più della metà sulle rotte interne

Trentino

... celebrati in un paese omofobo e misogino sulle spalle dischiavizzati. Non c'è nemmeno l'... I trentacinque anni mi minacciano e,balcone del mezzo del cammin di questa vita, comincio a ...La rassegna, in programma23 al 26 novembre nelle città di Modena, Carpi e Ferrara si snoda ...è da sette anni "un appuntamento importante per il mondo di coloro che lavorano tra ie con i ... Migranti dal Trentino in Sardegna - Trento Con l'inverno si teme una nuova ondata di profughi, richiedenti asilo e migranti economici che rischia di mettere ancora più in ...Il rapporto dell'Oim. In novemila provenivano dall'Africa. E sul numero globale non ha un nome il 60% di chi ha perso la vita cercando di fuggire da ...