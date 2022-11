Migranti | Commissione Ue | “Accordo ora su patto | basta lavorare nave per nave”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – LaEuropea “ha messo sul tavolo una serie completa di proposte che danno una risposta alla sfide” poste dalle migrazioni, “ilUe per le migrazioni e l’asilo. E’ ironico vedere che abbiamo tutto quello che ci serve a portata di mano, ma apparentemente è impossibile da raggiungere. E’ come avere un paracadute, ma scegliere di buttarsi fuori dall’aereo senza”. Lo dice il vicepresidente dellaEuropea Margaritis Schinas, intervenendo nella plenaria del Parlamento a Strasburgo. “Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalle crisi degli ultimi anni – continua – è che volare in solitaria non è un’opzione: abbiamo bisogno ora di unsul. Questo dibattito è un’occasione per rinnovare il nostro appello al Parlamento e al Consiglio di progredire nella road map ...