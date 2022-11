Mercoledì | la serie Netflix è il gotico per tutte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lo spin-off de La famiglia Addams prodotto da Tim Burton e dal 23 novembre suè un teen horror edulcorato degli elementi più dark per piacere anche al grande pubblico. Una sensazionale Jenny Ortega e un look lugubre e stiloso sono la sua salvezza

Laè disponibile su Neflix a partire da23 novembre 2022 .13.9 C Belluno, Novembre 23, 2022 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica ... il Coro Minimo Bellunese si accinge a farlo con unadi manifestazioni in calendario nelle ...