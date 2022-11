Medvedev | ucraini contano nostri missili | ce n' è per tutti

Agenzia ANSA

Così il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo e ex presidente Dmitri, nel giorno di una nuova pioggia di missili sull'Ucraina, commenta su Telegram le previsioni di Kiev su quanti ......Il Cremlino denuncia come "un'azione militare contro la Chiesa ortodossa russa" le perquisizioni nello storico Monastero delle Grotte a Kiev da parte dei servizi d'intelligence e di sicurezzaCosì il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo e ex presidente Dmitri Medvedev, nel giorno di una nuova pioggia di missili sull'Ucraina, commenta su Telegram le previsioni di Kiev su quanti ...Ancora bombe nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Ucraina e d'Europa e da mesi occupata dalle ...