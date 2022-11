Mazda Vision Study Model | futuro anche sportivo ed emozionale

Non solo efficienza.Study Model prefigura una sportiva del futuro prossimo, in piena era di transizione energetica. Si tratta di uno studio di stile . Dell'intenzione di assicurare che il Marchio di ...Ma la strategia diprevede di elettrificare tutta la gamma per il 2030, quindi una ipotetica ... Ma tra le immagini dei modelli noti, fa capolino anche il rendering di un'auto sportiva, la...Mazda put out a press briefing yesterday, which detailed its electrification and investment plans for the next 10 years or so. It was a pretty dry speech ...But is it a conceptual MX-5 or something else Mazda has promised to keep the MX-5 on a rear-wheel-drive platform with a combustion engine but some form of electrification might be necessary to comply ...