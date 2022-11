Maxxi | Alessandro Giuli sarà nuovo presidente della fondazione

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) –il. La nomina del MinistroCultura Gennaro Sanano alla direzione del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma. Il ministro, si legge in una nota del ministero, ringrazia Giovanna Melandri, il cui mandato è scaduto il 1° novembre scorso, per il lavoro svolto. La nomina deldecorrerà dal 12 dicembre 2022. La notizianomina del giornalista e conduttore televisivoalla guida del museo, progettato da Zaha Hadid, circolava già da qualche giorno ed era diventata più insistente dopo le indiscrezioni di ...