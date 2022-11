Mastodon | si iscrive anche Google | il social anti Musk spicca il volo

... le persone che si iscrivono asono tendenzialmente meno riottose. Tuttavia, non bisogna ... Se ci sia un server che ha regole contro, per fare un esempio, il razzismo o la transfobia, ...Per questo,è formato da una serie di 'sotto - social', a cui si può aderire quando ci sial sito. Esistono anche delle liste e dei filtri per trovare i social network di proprio ...Solo nell'ultimo mese, l'applicazione di micro-blogging ha visto la registrazione di un milione di nuovi utenti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...