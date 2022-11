Mastella-Mazzoleni | la querelle si chiude a Bergamo con una stretta di mano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUnalunga più di un anno, iniziata il 9 maggio 2021, giorno di Benevento–Cagliari, spiccioli finali di quel campionato di serie A. I giallorossi si Filippo Inzaghi si stavano giocando la permanenza in massima serie in una sfida decisiva contro i sardi allenati da Leonardo Semplici. Un match che segnò il destino della Strega, sconfitta in casa per tre reti a una. Una gara passata alla storia non tanto per il risultato finale, ma per quanto successo sul rettangolo di gioco. Sul punteggio di due a uno per i sardi, l’arbitro Daniele Doveri di Roma 1 concesse un calcio di rigore per fallo di Asamoah su Viola, salvo poi rivedere la propria decisione su segnalazione del var, affidato nell’occasione a Silvio Paolodi. L’arbitro bergamasco finì nell’occhio del ciclone, accusato dal ...