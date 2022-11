Mascherina Covid contro l’influenza? “Teniamola | come i turisti orientali”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laantifunziona ancheogni altro virus di tipo respiratorio,quello del, e perciò può essere buona norma non abbandonarla. Soprattutto in tempi in cui, sostiene il virologo Fabrizio Pregliasco, “stiamo assistendo al ‘liberi tutti’ dei virus stagionali“. Ilè in ribasso, almeno in termini di attenzione generale dell’opinione pubblica. Lo stesso Governo Meloni starebbe predisponendo un’ordinanza in cui si prevede l’ipotesi di far rientrare al lavoro dopo 4-5 giorni i positivi purché asintomatici. E, al di là del fatto che per fortuna non ci sono più le imposizioni dei mesi di piena pandemia, le mascherine non si usano più così frequentemente. Né nei luoghi chiusi,negozi o treni, né quando si partecipa a eventi con i ...