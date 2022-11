Martina Franca | sequestro di reperti archeologici | denunciata 48enne Carabinieri

Virgilio

Una donna è stata investita, per cause da dettagliare, da un camion stamattina a. Accaduto poco prima delle 11 in via dello Stadio, in una mattinata che oltretutto è di mercato settimanale proprio in quella parte della città è in quel tratto specifico il traffico è ...Ha diretto la sede dell'Afp del Centro - america e quella di Ap in Medio - oriente in piene primavere arabe e oggi vive ain Puglia. Nel 2020, esce per edizioni Hoëbeke, Parigi, il ... Martina Franca: il distretto urbano del commercio riqualificherà il sottopasso Piazza Marconi Nella prima mattinata i militari della Compagnia Carabinieri di Martina Franca (TA), a conclusione di una lunga attività d’indagine, a seguito di una perquisizione effettuata presso un’abitazione del ...Una donna è stata investita da un camion stamattina a Martina Franca. Accaduto in via dello Stadio, in una mattinata che oltretutto è di mercato settimanale proprio in quella parte della città. L’anzi ...