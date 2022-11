Marocco-Croazia oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022), mercoledì 23 novembre, si disputa, partita valida per la fase a gironi deididi Qatar. Fischio d’inizio previsto alle ore 11:00 (italiane) all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Esordio dunque per la seconda classificata dell’ultima edizione, quella di Russia 2018, in cui lavenne battuta solo dalla Francia in finale. La formazione guidata dal CT Zlatko Dali? parte in un’ideale seconda fascia tra le favorite per la vittoria finale ed avrà senza dubbio i favori del pronostico quest’. Il talento è tanto e diffuso nei reparti: dal giovane Joško Gvardiol ad Andrej Kramari?, passando per un centrocampo stellare guidato dal capitano Luka Modri?. Ilnon è però squadra da sottovalutare e ...