Marocco - Croazia diretta | sono 6 i minuti di recupero

Finisce in parità, senza reti, il match tra. Ma la gara del mattino ai Mondiali in Qatar è comunque molto seguita sui social. La presenza in campo dei due ex Inter, Perisic e Hakimi , fa scendere una lacrimuccia ai fan ...AL KHOR (Qatar) - Il quarto giorno del Mondiale di calcio in Qatar si apre con la sfida iniziale del gruppo F, che mette di frontenell' Al Bayt Stadium , impianto che ha già ospitato il match inaugurale della kermesse iridata, domenica scorsa. La formazione africana si presenta con una formazione interessante, ...Si apre una nuova giornata di partite per il Mondiale in Qatar. La prima sfida mette a confronto due squadre del gruppo F: Marocco e Croazia. Il match termina 0-0. Alle 14, invece, è in programma ...Termina sul punteggio di 0-0 la prima gara del Gruppo F dei Mondiali tra Marocco e Croazia. Un punto che va bene ad entrambe le squadre che restano in piena corsa per la qualificazione agli ottavi.