Marocco - Croazia diretta | le formazioni ufficiali

AL KHOR (Qatar) - Il quarto giorno del Mondiale di calcio in Qatar si apre con la sfida iniziale del gruppo F, che mette di frontenell'Al Bayt Stadium, impianto che ha già ospitato il match inaugurale della kermesse iridata, domenica scorsa. La formazione africana si presenta con una formazione interessante, ma ...non si sono mai affrontate a un Mondiale: l'unico precedente tra le due compagini risale all'11 dicembre 1996, semifinale del King Hassan II International Cup Tournament . Finì 2 - ...L’attaccante belga sta lottando con un vecchio infortunio per cercare di tornare in corsa per il Mondiali di Qatar 2022 Prosegue il lavoro personalizzato nel ritiro della Nazionale… Leggi ...Queste le formazioni di Marocco-Croazia, primo match del gruppo F dei Mondiali 2022. Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah ...