Marocco Croazia 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) All’Al Bayt Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AL KHOR (Qatar) - Il quarto giorno del Mondiale di calcio in Qatar si apre con la sfida iniziale del gruppo F, che mette di frontenell' Al Bayt Stadium , impianto che ha già ospitato il match inaugurale della kermesse iridata, domenica scorsa. La formazione africana si presenta con una formazione interessante, ...L'episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà l'argentino Rapallini. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Al-Khor, 23 nov. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Marocco-Croazia, match valido per il gruppo F dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento all'Al-Bayt Stadium di Al Khor.Il Milan continua ad essere attento al calciomercato. Si guarda in Inghilterra per migliorare il reparto offensivo: oggi è il suo turno ...