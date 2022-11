Mareggiate nel Lazio | Ciocchetti | “Tragedia annunciata | manca una strategia organica in difesa della costa regionale”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Una. Ciò che è accaduto sul litorale delera ampiamente prevedibile, vista l’inerzia e lanza di interventi organici ormai cronica”. A parlare è l’onorevole Luciano(FdI), intervenuto il giorno dopo il disastro che ha messo in ginocchio attività balneari e residenziali sulla(leggi qui). “Purtroppo siamo vittime di interventi spot che la Regioneha fatto, da anni ormai, da sempre direi, senza mai pensare a uno studio organico e a un intervento programmato, di ampio respiro. Si è pensato ad intervenire ora a Latina, ora ad Ostia, ora a Fregene, senza mai una linea strategica generale, che prendesse come riferimento l’intera linea. In alcuni casi gli interventi sono stati ...