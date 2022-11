Mareggiata Ostia | 40 stabilimenti balneari distrutti I gestori | ' Danni per 4 | 5 milioni'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) FederRoma ha scritto al prefetto: 'Situazione grave, stop ai tributi e aiuti per riaprire'. Venerdì è prevista una nuova ondata di maltempo sul ...

Federbalneari Roma ha scritto al prefetto: 'Situazione grave, stop ai tributi e aiuti per riaprire'. Venerdì è prevista una nuova ondata di maltempo sul litorale. Il maltempo che ha imperversato ieri su Roma, tra pioggia e vento sul litorale, ha causato un innalzamento del Tevere. Il fiume è esondato tra Roma e Fiumicino. Questa mattina alle 6.30 circa, proprio a causa dell'innalzamento del livello del Tevere, è stato necessario intervenire.