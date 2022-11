Mareggiata a Passo della Sentinella | Territo e Severini | “Urge una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Fiumicino – “Cittadini evacuati e danni alle abitazioni: la devastanteche si è abbattuta su(leggi qui) ha provocato moltissimi danni, anche gravi, ai mobili contenuti nelle case che si sono allagate. Ora, molti residenti si ritrovano con cucine, tavoli, sedie e quant’altro completamente rovinati dall’acqua e non sanno come disfarsene“. Così, in una nota stampa, Robertoe Alessiolista civica Crescere Insieme “Tenendo conto dello stato d’emergenza indetto dal Sindaco, – proseguono – chiediamo di organizzare unaspeciale diper venire incontro a tutti i cittadini costretti ad affrontare questa spiacevole situazione. Altra soluzione ...

Questa mattina intorno alle 8 nella zona dell'idroscalo, a causa della forte, ha ceduto ... Allagamenti nella zona deldella Sentinella e del vecchio faro a Fiumicino, 22 novembre 2022 (...... supportati nelle operazioni da un mezzo anfibio, a Fiumicino, in via deldella Sentinella, ...Autobus contro tir a San Donato Milanese LO SCUDO Il Mose 'salva' Venezia dalla grande...Il governatore “per Arpacal è un fenomeno naturale dovuto alle alghe. Voglio escludere categoricamente che si tratti di inquinamento” COSENZA – “ Inquinamento o muco di mare Voglio andare fino in fon ...L'ultima ondata di maltempo ha riproposto il problema mareggiate. A Francavilla, e non solo, il mare grosso ha divorato il litorale danneggiando gli stabilimenti balneari e minacciando anche le abitaz ...