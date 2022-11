Tiscali Notizie

Lo ha detto Domenico, direttore generale(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), a margine dell'evento 'BioTech Bridge. Tracing new routes for human health', che si è ...Il riconoscimento a Regione Puglia è stato consegnato dal direttore generale di, Domenico, che ha selezionato sei esperienze innovative in tutta Italia che stanno precorrendo i tempi e ... Mantoan (Agenas): 'A breve le linee guida su telemedicina a domicilio' Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), a margine dell’evento ‘BioTech Bridge. Tracing new routes for human health’, che si è ...ROMA - La Regione Puglia ha ricevuto il premio “Innovazione in Sanità Digitale” organizzato da Agenas – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari - e da SICS – editore di Quotidiano Sanità e Popular Sc ...