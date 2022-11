Manovra | Orlando | ' non è improvvisata | da' segnali a pezzi di società'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Non c'è improvvisazione, c'è un metodo per daredia partire dall'evasione fiscale e poi una discriminazione molto forte tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. E infine un vero manifesto politico quando su opzione donna si fa rifermento al numero dei figli: non si può contabilizzare in questo modo il lavoro di cura che fanno le donne. E' il riflesso di un'impostazione ideologica". Così Andreadel Pd a Tagadà su La7. Così come sul reddito di cittadinanza: "Si dice, in sostanza, che se uno è povero è colpa sua e se non lavora è perché non vuole lavorare ed è un po' difficile dirlo in regioni dove disoccupazione è tra il 35 e il 40%".