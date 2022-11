Manovra | il governo smantella l’obbligo di accettare il bancomat sotto i 30 euro | sei mesi per studiare nuove esenzioni e intanto multe sospese

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilcontinua are, pezzo dopo pezzo,dipagamenti con ilanche per micro-transazioni. Dopo l’esenzione ottenuta dai tabaccai sulle sigarette e le marche da bollo, spunta nellal’idea diper i pagamentii 30. E mentre queste vengono studiate – e avverrà entro 6di tempo – sonotutte le sanzioni a commercianti e artigiani che non accettano i pagamenti elettronici. Dopo l’innalzamento del tetto al contante, un nuovo regalo agli evasori delMeloni. Secondo quanto previsto dalla bozza della legge di bilancio approvata in Consiglio dei ministri, toccherà al ministero delle ...

la Repubblica

Le misure, in una bozza del testo definito dal Cdm che riporta la data di oggi, sono contenute in 136 articoli strutturati in 15 capitoli e 70 pagine. Meloni: 'Orgogliosa di unacoraggiosa, attenta a famiglie e ceti bassi. Salvini: 'Si parte con il piede giusto'. Calenda alla premier: 'Vediamoci, pronti ad aiutare'. Il Pd in piazza a dicembre. Conte: 'Prendono in giro ......europea è atteso e anche i mercati internazionali mostrano di aver accolto bene la voglia di non strafare del'. "Non hai neppure un pezzo di carta". Furia Berlusconi: dopo la... Manovra, la bozza della legge di bilancio del governo Meloni. Stop al rialzo delle multe, fondo per la sovran… Il leader di Italia Viva: “Noi siamo molto seri perché abbiamo fatto delle controproposte, a differenza di chi fa polemica e basta” ...Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) - (dell'inviato Enzo Bonaiuto) - 'Avere un rinvio della scadenza per la realizzazione delle opere farebbe ...