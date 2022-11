Manovra | Dona Unc | “Contro furbetti quartierino sì rottamazione cartelle | crediti inesigibili’

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Siamodele i condoni generalizzati che li premiano. In questo caso, però, stando almeno a quanto dichiarato dal Governo, noi non abbiamo ancora il testo della, si tratta disotto i 1.000 euro e antecedenti il 2015, che non sono stati ancora in grado di riscuotere, magari perché nel frattempo il contribuente è morto o le aziende fallite. Insomma, se è così, si tratta di prendere atto del fatto che sonoinesigibili, quindi non siamo contrari alla misura”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Massimiliano, presidente dell’Unione nazionale consumatori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

