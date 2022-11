Manovra | come al solito vincono gli intoccabili | per noialtri | il bastone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La “progresìa mediatica” (copyright de La Base, il podcast di Pablo Iglesias) di casa nostra, riunita nella “Stampubblica”, il mostro a due teste del gruppo Gedi-Exor, parla a una voce di “manovrina” (La Stampa) e di“piccola piccola” (La Repubblica). A ruota gli esponenti del Pd, con un Majorino – fresco di candidatura alla Regione Lombardia – che guarda caso riprende esattamente il titolo di apertura del quotidiano diretto da Maurizio Molinari: una “innanzitutto piccola piccola”. Zero lotta all’evasione, pochissimo, se raffrontato all’aumento del costo della vita, in termini di sostegno ai lavoratori e interventi contro caro energia efficaci per tre -quattro mesi (e poi?). Ladel #GovernoMeloni è innanzitutto piccola piccola. — Pierfrancesco Majorino (@pfmajorino) November 22, 2022 Dietro i diminutivi pare ...

