Maltempo | prime nevicate su rilievi della Calabria

(Di mercoledì 23 novembre 2022)sul Pollino ed in Sila per effetto dell'ondata diche ha colpito laed in particolar modo il Cosentino, soprattutto sulla fascia tirrenica. Il forte vento e la pioggia ...

nevicate sul Pollino ed in Sila per effetto dell'ondata diche ha colpito la Calabria ed in particolar modo il Cosentino, soprattutto sulla fascia tirrenica. Il forte vento e la pioggia ......il primo freddo con legelate notturne al nord, e la prossima settimana potrebbe arrivare la prima neve in Pianura Padana. Dopo la tregua di questi giorni, prepariamoci al ritorno del.... Dall’alba situazione migliorata, ancora fermi gli aliscafi. La scorsa notte Capri per diverse ore è stata investita da una potente burrasca, con una mareggiata che ha flagellato le cose su tutti i v ...Prime nevicate sul Pollino ed in Sila per effetto dell’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria ed in particolar modo il Cosentino, soprattutto sulla ...