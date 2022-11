Maltempo | fotografa l' onda anomala e viene travolta | turista morta in Costiera Amalfitana

Leggi anche >, la tregua dura poco: in arrivo il ciclone del weekend. Ma solo su mezza Italia Marito in salvo In acqua, assieme alla vittima , è finito anche il marito, 52enne argentino. ...Con la donna argentina salgono a due le vittime deldelle ultime ore in costiera. La coppia di turisti, di nazionalità argentina, si trovava da alcuni giorni in vacanza in costiera ...Una turista è morta trascinata da un'onda nel fiordo di Furore in costiera amalfitana. La donna, che alloggiava a Positano, si è recata questa mattina insieme al marito a Furore per visitare il celebr ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...