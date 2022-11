Gazzetta del Sud

La disperazione serpeggia tra i pescatori di Briatico . Era già successo in passato, ma ogni volta che capita la ferita si riapre e torna a sanguinare. La mano pesante delsi è abbattuta sul porticciolo e lo ha distrutto gettando nel panico i lavoratori del mare che ogni giorno si recano a due passi dalla Rocchetta per lanciare esche e reti. Non mancano ...Il bilancio dei danni è pesante, avendo la bomba d'acqua - durata appena un quarto d'ora, ma- interessato diversi quartieri cittadini, i litorali e le frazioni di Maranola e Penitro in ... Maltempo devastante a Briatico, distrutto il porticciolo dei pescatori: “Siamo disperati” FOTO Attualita: Il Presidente Marco Mansueto, a nome della Delegazione Lega Navale di Castellabate ha fatto sentire la sua forte solidarietà e..Vortice depressionario avvolge la Penisola, forti condizioni di maltempo con danni per il vento e gli allagamenti. ORE 21:15 INTENSO MALTEMPO TRA CAMPANIA E CALABRIA. Temporali e autentici nubifragi s ...