Maltempo a Napoli | allarme lungomare | danni all' asfalto | ?volano? i gazebo

In caso di, l'evento sarà rimandato. Le prime due camminate, tenutesi sabato 1 ottobre nel ... Parigi, per Seuils Sensibles,, per la Fondazione Archivio Casa Morra. Collabora spesso con ...si è registrata una mareggiata, con danni e venti fino a 110 chilometri orari, e sono ... In Abruzzo il Pescara è stato per tutta la giornata "sorvegliato speciale" e ilnon ha ...Un pescatore è morto folgorato a Vico Equense (città metropolitana di Napoli): Ugo Manganaro aveva 34 anni. La morte è legata all'ondata di maltempo: il ragazzo è morto durante il temporale. Era nei ...Le onde del mare hanno iniziato a sferzare Napoli ben prima dell’alba. Sempre più intense, sempre più alte col passare dei minuti e il rinforzarsi del vento. Quando la luce s’è fatta spazio tra le nuv ...