“Magna Graecia Experience” | proiezioni e incontri con registi e protagonisti del cinema

(Di mercoledì 23 novembre 2022) a partire dal 27 novembre a Catanzaro Educare e sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche come l’inclusione sociale e il rispetto delle diversità attraverso i linguaggi dele della tv. E’ l’obiettivo che caratterizza il progetto “”, ideato da Gianvito Casadonte e giunto alla seconda edizione, che coinvolgerà gli studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado della Calabria in un ricco programma di, condel grande e piccolo schermo, in calendario dal 27 novembre al 6 dicembre nelle location dell’Auditorium Casalinuovo e del Superdi Catanzaro. L’evento è promosso con il sostegno di Ministero della Cultura, Calabria Film Commission ...