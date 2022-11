Mafia ad Anzio e infiltrazioni nei consigli comunali | arriva la commissione Straordinaria

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo lo scioglimento perdel comune di, questa mattina, 23 novembre 2022, si è insediata la Commissione Straordinaria su ordine prefettizio. Va ricordati, infatti, come il Comune, insieme a quello della vicina località di Nettuno, sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, con la ‘Ndrangheta che erata a dettare i tempi di entrambe le Amministrazionisul piano delle concessioni e gli affidamenti diretti di ruoli o spazi. La Commissione Straordinarie al comune diLa Commissione Straordinaria si è già insediata da questa mattina presto, nominata dal Prefetto di Roma, il dottor Bruno Frattasi. L’iniziativa legale è successiva allo scioglimento delo Comunale deliberato, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. ...

