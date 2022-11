Madrid | Alexia Putellas al 150° anniversario del Cava Codorniu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al Museo San Fernando di, il 22 novembre, c'è stata la festa per ildel primo(spumante dell'azienda vinicola spagnola)e la presentazione del nuovo spot per questo Natale. Tra gli ospiti presenti c'era anche la calciatrice del Barcellona e pallone d'oro. Atleta spagnola nata nella cittadina catalana di Mollet del Vallés nel 1994.

Il Sole 24 ORE

