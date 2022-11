Maddalena Corvaglia a luci rosse | nudo integrale a 40 anni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022)si mette a. L'ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di mostrarsi senza veli sui social. Una serie di foto apparese su Instagram la mostrano sorridente, rilassata nel giorno del suo compleanno. E lasembra sfidare il tempo. Per lei infatti si è fermato, è rimasta di fatto come l'abbiamo conosciuta qualche anno fa: curve mozzafiato, il biondo acceso dei suoi capelli e di fatto quel sorriso che sottolinea il suo approccio ottimista alla vita. Laha compiuto 40. Una ricorrenza che inevitabilmente porta a fare qualche rifelessione e qualche bilancio. Così su Instagram ha accompagnato gli scatti hot con un post che in pochi istanti ha fatto il giro del web e ha mandato completamente in tilt i suoi fan: "Che belli che sono i ...