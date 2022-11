M5s all' europarlamento si astiene sul voto sulla Russia sponsor del terrorismo

Durante il talk politico di La7 , martedì 22 novembre, l'ex esponente dele la professoressa di ...entranti e uscenti della Banca e inviato al Governo italiano condizionava il sostegno europeo'...... pur condividendo i paragrafi di sostegno'Ucraina, non possiamo sostenerla'. Di conseguenza, '... E puntuale arriva la dichiarazione di astensione del. È più forte di loro, ogni volta che c'è da ...Roma, 23 nov - "L'Italia non è un Paese chiaramente a misura di donna". Ne è certa la deputata del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello che, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazion ...Al Parlamento europeo si vota oggi una risoluzione che definisce la Russia come uno “stato terrorista”: l’esito è in bilico, ciò che è certo è che il Movimento 5 Stelle si asterrà. Lo comunica in una ...