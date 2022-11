Lutto nella famiglia granata

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto allaSchiavinato nel ricordo di Celio Schiavinato, da sempre orgoglioso tifoso del Toro. Il Toro è universalmente conosciuto come una grandee il signor Celio, tra i tanti valori che ha trasmesso ai suoi figli prima, e ai nipoti poi, lo ha sempre ricordato come un tratto unico e distintivo nel nostro Club. Il signor Celio era una sorta di ambasciatore del Toro in tutto il trevigiano, non soltanto a Giavera Del Montello, il suo paese. Una passione nata tanti anni fa quando da calciatore del Cus Padova lui ebbe la possibilità, l’onore e il privilegio di allenarsi con Valentino Mazzola e con il Grande Torino. Celio Schiavinato, classe 1928, da quel giorno divenne tifosoper poi evolvere in preziosissima memoria storica, testimone ...