Luca Argentero | la moglie svela i suoi problemi di salute | «Doveva essere operato» Come sta l’attore

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le riprese della terza stagione “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il reality show targato Amazon, si sono rivelate più difficoltose del previsto per il problema diche ha colpito. A rivelarlo è laCristina Marino, incinta del loro secondo figlio, in un’intervista a DiPiù Tv, riportata da Sussidiario.e il «serio problema di» «Mentre giravamoha avuto un serio problema di, un problema alla schiena», ha raccontato Cristina Marino, al sesto mese di gravidanza. «Ha iniziato a provare dolore. A zoppicare. Per quanto lo amo lo avrei portato in braccio vedendolo così sofferente. E mi sono preoccupata molto per lui». Nessuna caduta, nessun taruma, solo il riacutizzarsi di una ...