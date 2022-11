“Lorenzo Biagiarelli sta male” La notizia dopo l’uscita da Ballando

(Di mercoledì 23 novembre 2022)a partire da sabato scorso non è più un concorrente dicon le stelle, come anche la sua maestra ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Avevano un grande feeling e tanta voglia di gareggiare ancora. Purtroppo il pubblico glielo ha negato, ma forse anche la giuria non è stata d’aiuto. Lo hanno pensato sia Alberto Matano che Anna Pettinelli. Ora l’ex danzatore sta tanto. L’insegnate di ballo dello chefin queste ultime ore ha spiegato ai suoi follower cosa ne pensa di tutta la faccenda dicon le stelle, che ha visto la loro (quasi) eliminazione con il 27% dei voti contro Rosanna Banfi con Simone Casula e Alex Di Giorgio con Moreno Porcu. Anastasia Kuzmina ha la stessa idea di molti, che l’ex compagno ...

Anastasia Kuzmina ha parlato per la prima volta della sua eliminazione da Ballando con le stelle insieme a. Finiti al ballottaggio con Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi sono stati eliminati ma la cosa non è andata giù alla ballerina che si è prima sfogata in un lungo post su Instagram e ...Anastasia Kuzmina difende, chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli, dopo l'eliminazione nella settima puntata di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai1. La coppia ha faticato a trovare ...Anastasia Kuzmina ha parlato per la prima volta della sua eliminazione da Ballando con le stelle insieme a Lorenzo Biagiarelli. Finiti al ballottaggio con Alex ...Anastasia Kuzmina commenta l’eliminazione da “Ballando con le stelle” e rivela che Lorenzo Biagiarelli non ha reagito bene ...