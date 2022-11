L’Onu chiede alla Russia il cessate il fuoco e lancia l’allarme | «L’inverno sarà catastrofico per milioni di ucraini» Zelensky | «Mosca ci risponde con terrore»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «Gli ultimi attacchi rinnovano i timori che questo invernoperdi, con la prospettiva di mesi di clima gelido senza riscaldamento, elettricità, acqua o altri servizi di base». Sono le parole di Rosemary DiCarlo, capo degli Affari politici dela margine del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite convocato d’urgenza sull’Ucraina, sottolineando che «gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono proibiti dal diritto umanitario internazionale». DiCarlo, nel corso del suo intervento, ha poi aggiunto: «Le Nazioni Unite chiedonodi cessare immediatamente tali azioni e condannano fermamente questi raid: ci deve essere responsabilità per qualsiasi violazione delle leggi di guerra: dobbiamo lavorare tutti ...

