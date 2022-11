Lombardia | da sabato 26 novembre vaccino antinfluenzale gratuito per tutti

È ancora da definire la nuova data delle primarie Pd, ma quello che è certo è che19 in ... La corsa di Letizia Moratti ingetta nel caos centrodestra e anche... Dopo poco meno di 30 ..."Da26 novembre Regioneoffrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per ...Solo nel Bresciano sono 18mila le persone assistite quotidianamente dal Banco alimentare. Il 50% dei generi che servono per sostentarle è recuperato dalla filiera alimentare e un altro 32% tramite i b ..."Da sabato 26 novembre Regione Lombardia offrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per p ...