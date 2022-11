Lo Swatch nero di Papa Francesco all’asta | raccoglierà fondi per finanziare borse di studio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Loche si nota spesso al polso diverrà battuto: si stima che ci si possa ricavare una somma tra i 10mila e i 100mila euro, sa devolvere in beneficienza, perdiper i ragazzi meno abbienti della fondazione “Brian La Violette Scholarship Foundation”. Un gruppo nato intorno alla tragica scomparsa del piccolo Brian, morto in un incidente a Green Bay negli Stati Uniti mentre nuotava. Nonostante la giovane età, stava sviluppando una grande passione per gli orologi.in persona ha incaricato il suo segretario di prendere contatti con la casa d’aste Rago/Wright, che già in passato ha battuto orologi appartenuti a grandi personaggi. La Brian LaViolette ...

ilmessaggero.it

...WEB RUMORS &3 - TEST & TRICKS 4 - CONCLUSIONE Prossimo INTRODUZIONE & INCI F ormato innovativo con doppio applicatore combinato per un effetto zero grumi e senza appesantire. Un pigmento...... i sistemi hi - fi, i giradischi, gli orologi di plastica. I progettisti capaci di ... Disponibile nelle finiture bianco, blu, rosso, verde Alu e, i due bracci misurano entrambe 45 cm, la ... Papa Francesco, all'asta il suo Swatch: stima fino a 100mila euro per l'acquisto. Con il ricavato finanziate b Verrà battuto all'asta per una cifra stimata tra i 10 mila e i 100 mila euro. L'orologio di plastica che Papa Francesco ha indossato centinaia di volte, un comune Swatch nero, ...Verrà battuto all'asta per una cifra stimata tra i 10 mila e i 100 mila euro. L'orologio di plastica che Papa Francesco ha indossato centinaia di volte, un comune Swatch nero, ...