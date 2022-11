Lo spreco alimentare in Europa danneggia l’ambiente e i diritti Poi c’è l’inquinamento

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel 2021 l’Unione Europea ha acquistato quasi 138 milioni di tonnellate di prodotti alimentari per una spesa totale di 150 miliardi di euro. Nello stesso periodo, però, ne sono state sprecate ben 153,3. In pratica, lo scorso anno l’UE ha mandato al macero più cibo di quanto ne abbia importato. I dati emergono dal rapporto “No time to waste: why the Eu needs to adopt ambitious legally binding food waste reduction target”, pubblicato nel settembre 2022 da backEu, organizzazione ambientalista che si batte per rigenerare la natura trasformando il nostro sistema. Inquinamento: l’altra grande piaga da affrontare Inquinamento atmosfericoL’Unione europea non sta dunque rispettando i propri impegni in materia di sicurezza, nonostante la Commissione abbia sottoscritto gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goal, ...