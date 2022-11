Lo sfregio finale di Totti a Ilary | il mistero sulla mano di Noemi Bocchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La storia d'amore tra Francesco, sotto gli occhi della stampa da mesi, è stata ora ufficializzata da un prezioso anello - con un diamante tagliato a cuore da cinque carati - che la designer romana ha sfoggiato a Dubai, in occasione del primo red carpet di coppia con l'ex calciatore. Il brillante, che è balzato agli occhi del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è apparso su una storia Instagram della. E qui, grazie a un tag, Signorini è riuscito a fare una scoperta sensazionale. Risalendo all'insegna del negozio, sembrerebbe che il pegno d'amore sia stato acquistato nella stessa gioielleria in cuiera solito fare regali per l'ex moglieBlasi. Non solo, secondo la rivista, "l'ordine dell'anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, ...