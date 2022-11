LIVE Spagna-Costa Rica | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia il secondo match del girone E!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Laporte atterra Campbell sulla trequarti avversaria per evitare una ripartenza, punizione. 3? Attacca lo spazio col pallone Dani Olmo, bravi Oviedo e Calvo a fermarlo. 2? Prova subito lo spunto sulla destra l’altro giovane del Barca Pedri, chiuso in corner. 1?LA PARTITA! 16.59 Tutto pronto, batterà il primo pallone Gavi, premiato qualche giorno fa come Golden Boy. 16.58 Classica divisa “roja” per la, completo bianco, azzurro e rosso per gli avversari. 16.56 E’ il momento degli inni nazionali. 16.53 Allo stadio Al-Thumama di Doha entrano i giocatori in campo, fra poco il fischio d’inizio del. L’arbitro che dirigerà l’incontro è l’emiratino Abdullah. 16.50 Le due squadre ...