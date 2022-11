LIVE Spagna-Costa Rica | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | grandi occasioni per Dani Olmo e Asensio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8?! Altra occasione. Ancora Pedri che combina con Busquets, il pallone arriva all’attaccante del Real, che col mancino cerca l’angolino alla sinistra di Navas, fuori di un nulla. 7?che come prevedibile sta attaccando con molta intensità, schiacciando il pacchetto difensivoricense. 5?!! SFIORA IL GOL! Che delizia di Pedri, che con un tocco morbido scavalca tutta la linea difensiva avversaria, l’esterno del Lipsia, in spaccata, cicca il pallone e spreca unassima occasione 4? Laporte atterra Campbell sulla trequarti avversaria per evitare una ripartenza, punizione. 3? Attacca lo spazio col pallone ...

Lafin qui ha realizzato 99 reti nella fase finale della Coppa del Mondo e insegue la centesima marcatura. Il Costa Rica è alla sesta partecipazione della fase finale dei Mondiali: l'ultimo ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Spagna-Costa Rica in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 23 Novembre ...Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Spagna v Costa Rica, valida per la prima giornata del Gruppo E di questi Mondiali.