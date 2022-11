LIVE Spagna-Costa Rica 7-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | mostruosa prestazione degli spagnoli che mandano un forte segnale alle concorrenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFISCHIA ABDULLAH!7-0!!! 90’+7 Ammonito Joel Campbell. 90’+6 SOLER!! Vicinissima all’ottavo gol la. Dribbling ubriacanti di Gavi che si scarta mezzo, apre per Soler che col piattone destro va vicino al gol. 90’+5 Sono otto i minuti assegnati da Abdullah, ma per via del gol di Morata sarà sicuramente più lungo. Triangolazione perfetta tra Williams, Olmo e lo stesso Morata, che a tu per tu con il vecchio compagno al Real trova la soddisfazione del gol. 90’+2 MORATAAA!! E SONO SETTE!!7-0!! Ennesimo sviluppo offensivo sulla destra, Williams crossa pericolosamente in area, con Navas che è costretto all’uscita ...