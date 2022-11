LIVE Spagna-Costa Rica 4-0 | poker di Ferran Torres!

Lafin qui ha realizzato 99 reti nella fase finale della Coppa del Mondo e insegue la centesima marcatura. Il Costa Rica è alla sesta partecipazione della fase finale dei Mondiali: l'ultimo ...All'Al Thumama Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Costa Rica: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Thumama Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae Costa ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ (5-4-1): Keylor Navas; Martinez, Fuller, Oscar Duarte, Calvo, Bryan Oviedo; Campbell, Borges, Tejeda, ...