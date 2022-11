LIVE Spagna-Costa Rica 4-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ci si avvia verso la fine del match con gli spagnoli in pieno controllo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Bella giocata di Bryan Ruiz, saltando Gavi con destrezza, poi però cerca un lancio per Campbell in offside. 72? Per ilentra Hernandez al posto di Borges. 70? Quinto cambio per Luis Enrique: dentro Williams, fuori Asensio. 68? Non riesce a sfondare centralmente Gavi, fermato da Calvo. Lo stesso difensore entra successivamente in maniera troppo aggressiva su Soler, primo ammonito della gara. 66?in completa gestione, pensando anche al secondodel girone, importantissimo in ottica passaggio del turno. 64? Doppio cambioin vista della sfida con la Germania di domenica: fuori Jordi Alba e Busquets, dentro Balde e Koke. 63? MORATA! Vicino al gol l’ex Juve, servito centralmente da Azpilicueta, ...