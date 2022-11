LIVE Spagna-Costa Rica 3-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | primo tempo sontuoso della banda di Luis Enrique Costa Rica mai in partita

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL3-0! 45’+4 ASENSIO! Altra chance importante. Pedri, il migliore in campo, trova lo spazio centrale per l’imbucata, servendo l’autore del secondo gol, che però calcia male da dentro l’area. 45’+2 Cerca Gavi il filtrante per il movimento in avanzamento di Asensio, pallone calciato con troppa forza dal classe 2004. 45’+1 Gioco sospeso perchè si è sgonfiata la sfera di gioco. 45? 5? minuti di recupero. 44? Fallo su Ferran Torres da parte di Oviedo, ha rischiato il giallo l’esternoricense. 43? Tenta una conclusione da fuori Asensio, palla alta. 42? Intensità del match decisamente calata,che sta ...

La Spagna fin qui ha realizzato 99 reti nella fase finale della Coppa del Mondo e insegue la centesima marcatura. Il Costa Rica è alla sesta partecipazione della fase finale dei Mondiali: l'ultimo ...All'Al Thumama Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Spagna e Costa Rica: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas; Martinez, Fuller, Oscar Duarte, Calvo, Bryan Oviedo; Campbell, Borges, Tejeda, ...